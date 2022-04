Galgenen SZ - Zehn Rinder und fünf Geissen sterben bei Stallbrand

Ausgebrochen war das Feuer in einem Stall im Gebiet Gfell in Galgenen. Die Brandursache wird abgeklärt.

Bei einem Stallbrand in Galgenen sind am Sonntagabend 15 Tiere gestorben.

Im Gebiet Gfell in Galgenen ist am Sonntagabend ein Stall in Flammen aufgegangen. Die Kantonspolizei Schwyz hatte den Alarm kurz nach 22 Uhr erhalten, teilte sie am Montag mit. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.