Uznach: Hund greift Schafherde an

Am Donnerstag wurde eine Schafherde in Uznach SG von einem Hund angegriffen.

Am Donnerstagmorgen hat eine Tierhalterin gemeldet, dass ihre Schafe nahe der Pumpwerkstrasse in Uznach SG von einem Tier gerissen wurden. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnten bei der eingezäunten Schafherde ein totes und ein schwer verletztes Tier angetroffen werden.

Die Tierhalterin vermisste einen Grossteil ihrer 28 Schafe. Diese konnten darauf, teilweise schwer verletzt, in der Nähe gefunden werden. Neben einer Tierärztin wurden auch zwei Wildhüter aufgeboten. Ein Wolf als Verursacher konnte eindeutig ausgeschlossen werden. «Insgesamt mussten zehn Schafe von ihren Verletzungen erlöst werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Ein Tier starb nicht an Bissverletzungen, sondern an Erschöpfung.