Nächster Rückschlag : Zehn Startplätze zurück – Ferraris Charles Leclerc hart bestraft

Weil Ferrari zum dritten Mal eine neue Steuerelektronik eingebaut hat – was nicht erlaubt ist – wird der Monegasse sanktioniert. Es ist der nächste Rückschlag im WM-Rennen für den 24-Jährigen.

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung zum Formel-1-Rennen in Kanada an diesem Sonntag (ab 20 Uhr live bei uns im Ticker) zehn Plätze nach hinten strafversetzt. Wie die Rennkommissare in der Nacht auf Samstag mitteilten, fuhr der Monegasse beim zweiten Freien Training am Freitag mit einer neuen Steuerelektronik der sogenannten Power Unit. Es kam davon bereits die dritte in diesem Jahr zum Einsatz, eine mehr als erlaubt ist. Daher muss Leclerc die Startplatzstrafe in Kauf nehmen.