Das denken Leserinnen und Leser über Eheverträge

«Corona und die Weltlage haben ein gewisses Regelungsbedürfnis ausgelöst»

Frau Schwarz, wann ist ein Ehevertrag sinnvoll?

Wenn Vermögen, Immobilien oder Kinder im Spiel sind, kann es sinnvoll sein, einen Ehevertrag abzuschliessen.



Stellen Sie Tendenzen in Bezug auf Eheverträge fest?

Im Kanton Bern beobachte ich eine Zunahme an Abschlüssen von Eheverträgen. Ich denke, dass Corona und die Weltlage ein gewisses Regelungsbedürfnis ausgelöst haben. Wir setzen uns stärker mit unserer Endlichkeit auseinander.



Was passiert bei einer Scheidung, wenn man keinen Ehevertrag hat?

Wird kein Vertrag abgeschlossen, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Grundsätzlich wird das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen halbiert. Das Eigengut, also das Vermögen, das man vor der Ehe angespart oder während der Ehe geerbt oder geschenkt bekommen hat, darf jeder Ehegatte behalten. Ansprüche aus Vorsorgeguthaben und allfällige Unterhaltszahlungen werden im Einzelfall geprüft. Hier entscheidet der Richter.



Was passiert beim Tod, wenn kein Ehevertrag abgeschlossen wurde?

Beim Tod der Partnerin oder des Partners erfolgt die gleiche Aufteilung wie bei einer Scheidung. Der überlebende Ehepartner behält die Hälfte, die andere Hälfte des während der Dauer der Ehe erwirtschafteten Vermögens geht in den Nachlass. So kann es passieren, dass man den Kindern Geld auszahlen muss – und deshalb das eigene Haus nicht mehr finanzieren kann. Häufig erstellen wir Eheverträge, um sicherzustellen, dass der Überlebende Wohneigentum behalten und den gewohnten Lebensstandard weiterführen kann.