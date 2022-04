Besser Wohnen: Zehn Tipps gegen Mief, Schimmel und für ein wohliges Raumklima

So hilft beispielsweise regelmässiges Abstauben gegen zu trockene Luft.

Energie im Haushalt sparen bedeutet nicht, zu frieren. Wenn die eigene Wohnung zu kalt oder zu feucht wird, weil am falschen Ort mit Heizen gespart wird, dient dies niemandem – denn dann ist meist schnell Schluss mit energieschonendem Wohnen.

Die Broschüre richtet sich dabei nicht nur an Bewohnerinnen und Bewohner von modernen Gebäuden. Einer der einfachsten Tricks lautet etwa: Wenn es in Gebäuden mit alten Fenstern nahe bei diesen im Winter zu kühl wird, ist das normal. Man platziere Stühle und Sofa einfach am besten nicht darunter.