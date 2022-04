Frauenfeld TG - Zehn Tonnen Kartoffeln landen auf Strasse

Einem 28-Jährigen passierte am Montagmorgen ein Malheur.

In Frauenfeld fuhr am Montagmorgen kurz nach neun Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Traktor und Anhänger von der Oststrasse in den Towerkreisel ein und beabsichtigte diesen stadtauswärts zu verlassen. Aus noch unbekannten Gründen kippte der Anhänger kurz nach der Ausfahrt «Zürcherstrasse» auf die rechte Seite und verlor die geladenen rund zehn Tonnen Kartoffeln.