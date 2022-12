Grenze zu Thailand : Zehn Tote bei Brand in Casino-Hotel in Kambodscha

In einem Hotel in der nahe zur thailändischen Grenze liegenden kambodschanischen Stadt Poipet brach ein Feuer aus. Die Menschen versuchten, sich mit Sprüngen aus den Fenstern zu retten.

Die Verletzten wurden auch in Spitälern in Thailand untergebracht.

Feuer in Casino-Hotel in Kambodscha: Die Menschen versuchen, sich über Balkone in Sicherheit zu bringen. (29. Dezember 2022)

Bei einem Brand in einem kambodschanischen Casino-Hotel an der Grenze zu Thailand sind mehrere Menschen gestorben. In einem vorläufigen Polizeibericht, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag, war von «etwa» zehn Toten und 30 Verletzten die Rede. Das Feuer im Grand Diamond City Hotel und Casino in Poipet war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen.