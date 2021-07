Naturschutz für Pflanzen und Tiere - 10 Verhaltensregeln für die Freizeit in der Wildnis

Seen, Berge, Wiese und Wald – verbringst du auch gerne Zeit in der Wildnis? So schön es draussen ist und so gerne wir uns darin mit unseren Hobbies ausbreiten, wir Menschen besitzen die Natur nicht. «Wer sich nicht rücksichtsvoll verhält, kann Brutplätze stören, Wildtiere vertreiben oder die Aufzucht ihrer Jungen beeinträchtigen», sagt Werner Müller, Präsident des Vereins Festival der Natur, das jedes Jahr Veranstaltungen zu Natur, Biodiversität und Artenvielfalt organisiert.