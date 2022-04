Goldach SG : Zehn Verletzte in acht Autos bei Massencrash – A1 für 2 Stunden gesperrt

Am Samstag um 12.20 Uhr kam es auf der A1 bei Goldach zu einer Reihe von Unfällen. Dabei wurden zehn Personen verletzt, drei wurden ins Spital eingeliefert. Die A1 musste für zwei Stunden abgesperrt werden.

Am Crash waren insgesamt acht Autos beteiligt.

Bei Goldach kam es am Samstag nach dem Mittag nach einem Unfall zu einer regelrechten Kettenreaktion.

Um 12.25 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung eines Verkehrsunfalles mit mehreren beteiligten Autos, meldet die Kapo St. Gallen. Daraufhin begaben sich mehrere Patrouillen vor Ort. Die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten stellten insgesamt acht beschädigte Fahrzeuge auf der Fahrbahn fest. Nach ersten Erkenntnissen war eine 26-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Chur unterwegs, als der Wagen kurz nach dem Rastplatz Sulzberg wegen kurzzeitig prekärer Strassenverhältnisse in die rechtsseitige Leitschranke prallte. In der Folge kollidierte das Auto einer 29-jährigen Frau, die hinter der 26-Jährigen fuhr, ebenfalls mit der Abgrenzung.