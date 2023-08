Südkorea: Reisebus kollidiert mit Schweizer Pfadi-Car – zehn Verletzte

In Südkorea ist es zu einem Unfall zwischen einem Reisecar und dem Bus der Schweizer Pfadi-Delegation gekommen.

In Südkorea ist ein Reisecar mit Schweizer Pfadfindern mit einem Bus kollidiert.

Nach dem Abbruch des Weltpfadilagers sind tausende Leiter, Kinder und Jugendliche auf dem Weg in die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Wie lokale Medien berichten, ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem lokalen Bus und einem Reisecar gekommen. An Bord des Reisecars waren demnach 38 Personen: 36 Schweizer Pfadfinderinnen und Pfadfinder, ihr Leiter sowie der Busfahrer. Im Linienbus waren fünf Personen unterwegs, unter ihnen auch der Busfahrer.