IS-Chef-Anwerber in Deutschland : Zehneinhalb Jahre Haft für den «Mann ohne Gesicht»

Der Salafistenprediger Abu Walaa soll in Deutschland als Chef-Rekrutierer der Terrormiliz IS fungiert haben. Jetzt ist der 37-Jährige im deutschen Celle zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Der Salafistenprediger bot neben seinen Predigten Arabischunterricht an sowie «Ermahnungen, Ahadithe, Rezitationen und Infos zum Unterricht». Abu Walaa führte zudem den Deutschen Islamkreis Hildesheim (DIK). Dieser galt als ein zentraler Knotenpunkt der deutschen Islamistenszene und ist mittlerweile verboten. Und Abu Walaa, ein gebürtiger Iraker, dessen echter Name Abdulaziz Abdullah A. lautet, sitzt seit über drei Jahren in Untersuchungshaft.

Kontakt auch zum Berliner Attentäter

Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit drei Mitangeklagten junge Islamisten in Deutschland radikalisiert und bei der Ausreise in die von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beherrschten Gebiete in Syrien und im Irak unterstützt zu haben. Auch unterhielten Abu Walaa und mindestens ein weiterer Angeklagter Kontakt zum IS-Sympathisanten und Attentäter Anis Amri, der am 19. Dezember 2016 am Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen bei einem Anschlag getötet hatte.