Verkäufer von Powerball-Los bekommt 1 Million Dollar

2,04 Milliarden Dollar gehen an eine Person in Kalifornien.

Am Dienstag wurde in den USA der höchste Lotto-Jackpot aller Zeiten gewonnen.

Joseph Chahayed hat den Lottoschein verkauft, der den Weltrekord-Jackpot von rund zwei Milliarden Dollar am Dienstag geknackt hat. Der Ladenbesitzer in Altadena, Kalifornien, hat deshalb einen Bonus von einer Million Dollar erhalten, wie BBC berichtet. Der Mann aus Syrien siedelte sich in den 80er-Jahren in den USA an.