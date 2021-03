In Genestrerio, in der Nähe von Mendrisio, verunfallte am Sonntagnachmittag ein zehnjähriger Junge auf dem Velo. Wie die Kantonspolizei Tessin berichtet, fiel der Junge drei Meter von einem erhöhten Erdwall, der sich neben der örtlichen katholischen Kirche San Antonio befindet.