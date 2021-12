Tschechien : Zehntausende Hühner nach Vogelgrippe-Ausbruch getötet

Die Vogelgrippe ist wieder da: In Israel mussten wegen der Seuche Hunderttausende Hühner gekeult werden, auch Zugvögel wie Kraniche wurden infiziert. Auch in Tschechien gab es einen folgenschweren Ausbruch.

Das nachgewiesene H5N1-Virus sei «sehr aggressiv» und töte die Tiere in rasender Geschwindigkeit, sagte ein Behördenvertreter. Demnach müssen auch mehr als eine Million Eier vernichtet werden. Tschechien registrierte in diesem Jahr 48 Infektionsherde der Vogelgrippe – ein neuer Höchststand binnen eines Kalenderjahrs. Auch im Nordosten Sloweniens wurde am Dienstag ein Hof unter Quarantäne gestellt, nachdem dort ein Fall von Vogelgrippe entdeckt worden war. Es handelte sich um die erste bestätigte H5N1-Infektion in diesem Jahr in Slowenien. In Belgien und Frankreich hatte es kürzlich ebenfalls Vogelgrippe-Fälle gegeben, in der Schweiz gab es ebenfalls Fälle.