«Vom Empfinden her war es sicherlich anders»

«Der Kundenandrang war gross, jedoch vergleichbar mit den Vorjahren», sagt Roland Jungo, Leiter des Emmen-Centers. Das Einkaufszentrum befolge die Richtlinien des Bundes. «Vom Empfinden her war es sicherlich anders, da die Zugangsbegrenzungen zu Warteschlangen vor einzelnen Geschäften führen.» Am Dienstag sei die Situation aber bereits «entspannter» gewesen, teilt Jungo mit: Es habe weniger Besucher gehabt, und die Organisation sei optimiert worden.

35’000 Personen an einem Tag

Trotzdem fällt die Bilanz der Einkaufszentren laut eigenen Angaben schlechter aus als in den Vorjahren: «Aufgrund der Corona-Restriktionen waren die Frequenzen vergleichsweise schwach», schreibt das Shoppi Tivoli in Spreitenbach auf Anfrage. Geöffnet seien derzeit einzig Geschäfte mit Gütern des täglichen Bedarfs. Das Einkaufszentrum habe deshalb am Montag nur rund 7200 Besucher gezählt – normalerweise könne nach Weihnachten mit einer dreimal so hohen Frequenz gerechnet werden.