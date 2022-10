Paris : Zehntausende protestieren gegen hohe Preise und «Klima-Passivität»

Je nach Quelle gingen in Paris am Sonntag zwischen 30’000 und 140’000 Menschen auf die Strassen, um für eine «bessere Verteilung des Reichtums» zu kämpfen.

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Paris gegen hohe Preise und «Klima-Passivität» demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren gingen 140’000 Menschen in der französischen Hauptstadt auf die Strasse. Die Polizei sprach von 30’000 Teilnehmern. Linke Parteien, Organisationen und einige Gewerkschaften hatten zu der Protestaktion aufgerufen. Der ehemalige linkspopulistische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon marschierte – mit erhobener Faust – neben der designierten Nobelpreisträgerin Annie Ernaux.

Kleinere Zusammenstösse

In der vergangenen Woche hatte ein Streik an Raffinerien und Benzindepots massiven Treibstoffmangel im Land ausgelöst. Trotz einer Teileinigung mit den Gewerkschaften setzten die Beschäftigten in den fünf Raffinerien von TotalEnergies in Frankreich ihren Streik fort. Für Dienstag haben bereits mehrere Gewerkschaften zum Streik aufgerufen, insbesondere bei der französischen Bahn und im Pariser Nahverkehr.