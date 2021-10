Bundesrat hält Rede an Uni Zürich – «Zeichen gegen Tyrannei setzen» – Demo wegen Berset-Besuch geplant

Am gleichen Tag ist in der Zürcher Innenstadt eine Demo geplant.

Bundesrat Alain Berset wird am Mittwochabend an der Uni Zürich zu Gast sein.

Bundesrat Alain Berset nimmt am Mittwochabend an einer Veranstaltung an der Universität Zürich (UZH) teil. Das Thema: Pandemie, Politik und Gesellschaft. Laut Peter Lauener, Sprecher beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), wird der Gesundheitsminister dort eine Rede halten. Solche öffentlichen Auftritte seien auch während der Pandemie üblich.

«Wir halten seine Politik für rechtswidrig und diskriminierend»

Laut der Stadtpolizei Zürich ist die Demo bewilligt. Verantwortlich für die Sicherheit der Bundesrätinnen und Bundesräte ist das Bundesamt für Polizei (Fedpol). «Wir sind über die Veranstaltung informiert und beurteilen laufend, ob und in welchem Ausmass die Bundesrätinnen und Bundesräte gefährdet sind», so Sprecherin Berina Repesa.

Für solche Anl ässe werden jeweils eine Bedrohungs- und Gefährdungsanalyse gemacht und entsprechende Sicherheitsmassnahmen festgelegt. «Aufrufe zu Demonstrationen fliessen in die Beurteilung und in die Schutzmassnahmen mit ein» , sagt Repesa. Betreffend des Besuchs von Alain Berset an der Uni Zürich werden die Massnahmen in Kooperation mit der Stadtpolizei umgesetzt. Über die konkreten Sicherheitsmassnahmen könne man keine Auskunft geben.