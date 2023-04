Allschwil BL: «Zeichen missratener Gesellschaft» – Vater hässig nach Spielplatz-Putz 

In der Kommentarspalte wird ihm gedankt. Andere wettern über die Gemeindeverwaltung oder erzählen von ihren eigenen Erfahrungen mit Müll in der Öffentlichkeit in Allschwil.

«Ich bin komplett bedient ob unserer missratenen Gesellschaft», schreibt der User. In den Kommentaren wird ihm mehrfach gedankt und ihm beigepflichtet. Auch andere Anwohnende der Gemeinde hätten schon öfter erlebt, dass auf vielen der öffentlichen Plätze in Allschwil Müll liege. Auch im Allschwiler Wald sei Littering immer wieder ein Problem, schreibt eine Userin. Einige hätten ebenfalls bereits auf eigene Faust Zigistummel und anderen Abfall zusammengesammelt.

Abfallkübel gibt es genug

Wer in der Timeline besagter Facebook-Gruppe scrollt, sieht, dass dies auch bei weitem nicht der erste oder einzige Post über Littering in der Allschwiler Öffentlichkeit ist. Der Gemeinde sei das Thema Littering bekannt, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. «Insbesondere an verlängerten Wochenenden, an welchen schönes Wetter ist, nimmt das Littering in den Parkanlagen zu», so die Gemeinde. «Vereinzelt wird dies durch Nutzende der Parkanlagen der Gemeindeverwaltung gemeldet.»