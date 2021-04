Es ist endlich wieder warm und sonnig und der Sommer steht gewissermassen in den Startlöchern. Nach einem kalten und tristen Winter freuen sich wohl die meisten, endlich wieder mehr Zeit draussen zu verbringen – am liebsten natürlich auf einem Balkon, einer Dachterrasse oder sogar einem eigenen Garten.

Aber nicht alle haben die gleichen Anforderungen an ihren Aussenbereich: Für die einen muss er einfach nur gemütlich sein, eine Oase halt. Bei den anderen braucht es mindestens einen riesigen Grill oder den Inhalt eines mittelgrossen Gewächshauses. Wir sagen dir, welche Balkon- oder Gartentypen ihr antreffen könnt.

1. Die Grillmeisterin

Grill und alles, was dazu gehört: Das wichtigste Element auf dem Balkon oder im Garten der Grillmeisterin.

Bei ihr ist nur etwas wichtig: Essen. Und vielleicht ein bisschen Feuer, je nach Art des Grills. Bei der Grillmeisterin geht ein grosser Teil des Platzes für den Grill und das zugehörige Equipment drauf – und natürlich für einen grossen Esstisch, an dem das Grillgut mit Freunden oder Familie genossen werden kann.

2. Der Plant-Daddy

Für ihn zählt die Optik – und das Wohl der Bienenvölker. Beim Blumenfreund ist der Balkon oder Garten dicht bepflanzt, das Grünzeug ist seine Leidenschaft. Vorzugsweise auch Pflanzen, die Bienen glücklich machen, also beispielsweise Malve, Lavendel und diverse Kräuter.

3. Die Familie

Auf diesem Balkon muss alles Platz finden: Der Grill für den Grilleur, die Blumen für den Blumenfreund, Spielzeuge und Platz für die Kinder. Meist ist es auf diesen Balkonen auch ein bisschen chaotisch, was sie aber kein bisschen weniger gemütlich macht. Dafür finden sich hier viele Spiele und ein entspannter Umgang mit verschütteten Getränken und Lebensmitteln.

4. Der Instagram-König

Es muss fototauglich sein: Seine Möbel, seine Dekoration, ja auch der Winkel der Aussicht ist bei diesem Typen immer Insta-worthy. Auch wenn er seinen Balkon durchaus geniesst, ist er doch in erster Linie sein Foto-Spot. Und aufgepasst: Gut möglich, dass das Zeug in seinem Aussenbereich teuer ist – also lieber keinen Wein auf die Polster kippen.