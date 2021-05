Alle zufrieden beim FC Bayern - «Zeig mir keinen Vogel, Hansi» – zuerst der Streit, dann die Meisterparty

Max Eberl kontra Hansi Flick: Die späte Rote Karte für Bayern-Talent Tanguy Nianzou nach einem Foul an Gladbachs Breel Embolo löste beim Münchner 6:0-Sieg am Spielfeldrand einen heftigen Streit aus. Die Bayern-Bank um Trainer Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic regte sich auf, dass Schiedsrichter Tobias Stieler nach persönlichem Video-Studium der Szene auf eine Notbremse und damit Platzverweis entschied. «Mein Gott», schrie Flick von aussen.

«Du bist froh, wenn du Ticket bekommst»

Und irgendwie liegt der Noch-Bayern-Coach damit ja richtig. Schliesslich hat er allen Grund zu feiern. Nachdem die Bayern bereits vor Anpfiff der Partie gegen Gladbach als Meister feststanden, spielten sie sich in einen Rausch. In einen Meisterrausch. Das Team um die Nati-Stars Embolo und Sommer hatte keine Chance. Zu stark waren die Münchner. Allein Robert Lewandwoski schoss drei Tore. Es waren seine Saisontore 37, 38, 39. Was bedeutet: Die historische 40 wackelt richtig. Die Bestmarke von Gerd Müller, dem «Bomber der Nation», der einst 40 Tore schoss. «39 Treffer sind schon sensationell», sagte Flick, der weiss, wie «heiss» Lewandowski auf den Rekord ist. Lewandowski selbst meinte: «Es hilft nicht, wenn du es zur sehr willst. Du musst ruhig bleiben.»

Und die weiteren Reaktionen auf den neunten Meistertitel in Folge? Allesamt euphorisch. «Es ist immer ein besonderes Gefühl. Es ist auch eine Genugtuung für uns, als bester deutscher Verein auch deutscher Meister zu werden. Das ist schon eine besondere Leistung, neun Jahre in Folge deutscher Meister zu werden», so Goalie Manuel Neuer. Thomas Müller meinte: «Wenn du als kleiner Junge losziehst, dann denkst du nicht, dass du irgendwann mal beim FC Bayern in der ersten Mannschaft spielst. Da bist du froh, wenn du Tickets fürs Stadion bekommst.»