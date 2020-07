Video-Serie

Zeig uns dein Zuhause!

Vom Eigenheim im Wohnwagen bis zur Luxusvilla: Wir wollen sehen, wie du lebst!

In einer neuen Videoserie möchten wir zeigen, wie die Schweiz lebt. Wir suchen ausgefallene, besonders kreativ eingerichtete oder einzigartige Wohnungen und Häuser in der Schweiz. Egal, ob du in einem Wohnwagen am Waldrand oder in einer urbanen Luxuswohnung lebst, zeig uns, was dein Zuhause speziell macht!