Foto-Challenge : Zeig uns deine Weihnachtsdeko!

Morgen in einer Woche ist bereits Heiligabend. Was?! Ja, du hast richtig gelesen. Weihnachten steht vor der Tür. Bring uns in Weihnachtsstimmung und zeig uns deine X-mas-Deko, egal ob drinnen oder draussen!