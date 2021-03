Foto-Challenge : Zeig uns den schönsten Ort in deiner Stadt

Spaziergänge sind in der Pandemie besonders beliebt geworden. Hast du dabei einen Ort in deiner Stadt entdeckt, den du immer wieder gerne besuchst? Zeig ihn uns in seiner vollen Pracht!

1 / 3 Etwa Clubs und Restaurants sind wegen der Pandemie geschlossen. Die Städte bieten aber auch im Freien tolle Orte zum Verweilen. 20 min/Celia Nogler Verrate uns, wo in deiner Stadt du dich gerne aufhältst. 20min/Marco Zangger Vielleicht befindet er sich an einem grünen Fleck, vielleicht aber auch mitten im Zentrum. Wir sind gespannt auf deine Fotos. 20min/Simon Glauser