Unglücksseilbahn von Stresa - Dokumentierte Schweizer Hobbyfilmer jahrelange Manipulation der Bremsen?

Im Fall der verunglückten Seilbahn am Monte Mottarone in Norditalien gibt es neue Indizien.

Das deutsche Fernsehen lässt einen Schweizer zu Wort kommen, der möglicherweise die Betreiber der Seilbahn am Monte Mottarone schwer belasten könnte. Michael Meier, Hobbyfilmer und Seilbahn-Fan, hat seine Filme über die Seilbahn am Lago Maggiore auf Youtube veröffentlicht. Auf den Aufnahmen aus den Jahren 2014 und 2018 sind jeweils dieselben Gabel-Vorrichtungen («Forchetta») zu sehen, welche die Notbremsung an der Seilbahn auch am Unglückstag verhindert haben sollen.