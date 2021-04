Playoff-Halbfinals im Liveticker - Zeigen die ZSC Lions eine Reaktion gegen Genf?

Beim 2:1-Auswärtssieg von Genf-Servette im Hallenstadion fielen alle drei Treffer in Überzahl. Die Lions fanden in einem umkämpften ersten Spiel der Playoff-Halbfinalbegegnung ihren Meister in Servette-Topscorer Henrik Tömmernes. Der Schwede erzielte beide Treffer der Romands und bescherte seiner Mannschaft damit bereits das Break zum Start der Serie.