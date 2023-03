Loch Ness: Beobachter macht aufregende Aufnahmen

Seit einigen Jahren beobachtet Eoin O’Faodhagain die Bilder der Webcam, die auf den schottischen See Loch Ness gerichtet ist.

Der 58-jährige Eoin O’Faodhagain ist überzeugt davon, dass das Monster von Loch Ness, umgangssprachlich Nessie genannt, existiert. Er beobachtet regelmässig einen Webstream, der Live-Bilder vom See Loch Ness im schottischen Inverness überträgt. Erst noch befürchtete er, dass das Monster verschwunden sein könnte, nachdem er vier Monate lang keine auffälligen Beobachtungen machen konnte. Nun hat er einen «aufregenden Beweis» für die Existenz.

Dem britischen «Mirror» erzählt er, dass er am vergangenen Sonntag eine Erhebung des Wassers beobachten konnte, die ungefähr sechs Meter betrage. Die «verantwortliche Kreatur dafür unter Wasser» müsse demnach sehr gross sein. «Die Spur ist mit Sicherheit zu gross für die bekannten Tiere oder Fische, die in der Bucht leben - Otter oder Robben erreichen niemals eine solche Grösse», wird O’Faodhagain zitiert. «Als ich das Kielwasser entdeckte und die Kamera aufhörte, sich zu drehen, war es aufregend zu sehen, wie das Wasser brach.» Als die Kamera wieder zurück schwenkte, sei die unbekannte Gestalt jedoch nicht mehr zu sehen gewesen.

Das zeigt die Aufnahme

Das Video hält einen Moment vom 26. März fest, der sich in den Shoreland Lodges am Südufer abgespielt hat. Die Aufnahmen sind zunächst unscharf, aber als die Webcam schwenkt und zum Stillstand kommt, wird das Video fokussiert und man sieht deutlich, dass sich etwas nahe der Oberfläche des Sees bewegt.

Der 58-Jährige ist sich sicher, dass er das Monster von Loch Ness in diesem Jahr bereits drei Mal gesehen hat. Seine Sichtungen hat er jeweils im offiziellen Register für Sichtungen von Loch Ness eingetragen. Seit einiger Zeit wurden die Regelungen für Webcam-Sichtungen angepasst, weshalb für das Jahr 2023 noch keine Einträge drin sind.

«Loch Ness Gläubige» für Center gesucht

Das Mysterium um die Kreatur Nessie hat bereits unzählige Besucher in die schottische Region gelockt. Nun stellt das örtliche Loch Ness Centre jemanden ein. Dabei werden «enthusiastische Menschen gesucht, die uns bei unserer Leidenschaft und Mission unterstützen, Nessies Geschichte noch weiter zu verbreiten.»

Ein Sprecher erklärte laut dem «Mirror», dass der neue Angestellte in der Nähe des ikonischen Ortes stationiert sein werde. Er könne so wahrscheinlich in seiner Mittagspause ein wenig Nessie ausfindig machen. Das Center wird nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im April wiedereröffnet.