Umstrittener Europarekord - Zeigt dieses Video, dass Alex Wilson nach 9,84 Sekunden nicht im Ziel war?

«Alex brauchte im günstigsten Fall 10,3 Sekunden», schreibt Laurent Meuwly über den zweifelhaften Europarekord des Schweizer Sprinters Alex Wilson auf Twitter . Meuwly trainiert die Schweizer Sprinterin Léa Sprunger und die Hürden-Läufer in den Niederlanden. Er beruft sich bei seiner Aussage auf ein neues Video (siehe oben), das eine von einer App generierte Zeitmessung über Wilsons Rekordlauf anzeigt. Das Video legt die Vermutung nahe, dass mit der Zeitmessung in Atlanta etwas nicht richtig funktionierte.

Nach seinem Rekordlauf sagte Wilson, dass er selbst skeptisch über die Zeit sei. «Ich habe es nicht geglaubt. Ich glaube sie jetzt noch nicht.» Später zweifelte er allerdings nicht mehr an seinem Rekordlauf. «Warum sollte ich die Zeitmessung hinterfragen?», sagte Wilson nach seiner Rückkehr aus Atlanta gegenüber SRF . «Ich wusste, dass die Bedingungen perfekt sind und der Schweizer Rekord fallen könnte. Ich fühlte mich so gut wie noch nie in einem Rennen.» Und auch auf dem Zielfoto sei die Zeit von 9,84 Sekunden zu sehen, so Wilson. Offiziell bestätigt ist diese Zeit allerdings noch nicht. Nun wartet die Sportwelt auf den endgültigen Entscheid der «European Athletic Association», dem europäischen Kontinentalverband des Leichtathletik-Weltverbandes.