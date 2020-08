In die Wildfalle getappt Zeigt dieses Video einen Fuchs oder einen Luchs?

Die Aufnahmen einer Wildfalle eines Leser-Reporters bei Reigoldswil BL zeigen ein Tier, das sowohl Fuchs als auch Luchs sein könnte. Der Leser fragte mehrere Experten und erhielt keine eindeutige Antwort.

Ein Leser-Reporter konnte mit seiner Fotofalle bei Reigoldswil BL einen Erfolg verbuchen: In den frühen Morgenstunden des 28. Juni lichtete die Kamera ein Tier ab. Doch bei der Frage um die Tierart scheiden sich die Gemüter. Der Leser-Reporter schreibt: «Auf den ersten Blick dachte ich, dass es ein Luchs war, doch als er nochmal vorbei kommt, sieht er aus wie ein Fuchs.»

Beide Tiere sind hier heimisch

Der Rotfuchs ist sehr anpassungsfähig und lebt in der Schweiz in Wäldern, kommt aber auch in Siedlungsgebiete. Dies erklärt ein Merkblatt des Kantons Baselland.