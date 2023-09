Baschi kämpft gegen sein Image: «Bin kein Draufgänger»

Zuerst machte ihm die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. «Es gibt Künstler, die kreativ waren im Lockdown. Ich zähle nicht dazu. Ich machte alles – ausser Musik», erzählt der Basler im Gespräch mit 20 Minuten. «Den Zugang zu meinem Sound musste ich danach erst wieder finden. Ich durchlebte eine Schaffenskrise», gibt er preis. Nach 20 Jahren im Musikbusiness plagten ihn Selbstzweifel. «Die Unterstützung von Dabu – Frontmann der Band Dabu Fantastic – hat mir geholfen, zurück in den Groove zu kommen», so Baschi.

Baschi findet klare Worte zu seinem Alkoholkonsum

Baschi war «schon immer authentisch». So auch kürzlich im SRF3-Interview über seinen Alkoholkonsum. «Meinen Namen im Zusammenhang mit Alkohol in den Medien zu sehen, war nicht angenehm. Logisch haben mich Leute schon einmal mit einem Glas Wein oder Bier gesehen, aber wenn ich ein ernstes Problem hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier», meint er. Trotzdem möchte er das Thema nicht verharmlosen. «Wenn ich jemandem mit meiner Offenheit helfen kann, umso besser. Ich muss mich für meinen Alkoholkonsum aber nicht rechtfertigen», meint er.

Wie wäre Baschi als Papi?

Trotz Existenzängsten, die er wegen seiner Karriere als selbstständiger Musiker manchmal aushalten muss, denkt Baschi momentan nicht ans Aufhören. Mit der Musik führe er eine Art toxische Beziehung. Er brauche die Unbeständigkeit, auch wenn sie belastend sein könne. «Wenn mein Leben immer gleich wäre, fände ich es vielleicht langweilig», so seine Meinung. Trotzdem hängt er seine Karriere möglicherweise einmal an den Nagel. «Musik macht nur Sinn, solange ich Leute habe, die mir zuhören. Wenn das nicht mehr der Fall ist, mache ich lieber etwas anderes.» Vielleicht sieht man Baschi dann öfter am Herd. In der Pandemie hat er seine Passion in der Küche entdeckt. «Kochen hat viele Parallelen mit Musik», meint er.