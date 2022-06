Zeigt Tiktok-Star Lisa Mantler hier erstmals ihren Verlobten?

Lisa Mantler überraschte vor zwei Wochen das Netz, als sie unerwartet ihre Verlobung bekannt gab. Seither spekulieren ihre Fans darüber, wer wohl der Glückliche an der Seite der Deutschen ist. Am Freitag feierte Lisa nun zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lena ihren 20. Geburtstag – und zeigte zur Feier des Tages offenbar auch erstmals ihren Verlobten.

Zum runden Geburtstag posteten die Zwillinge am Sonntag eine persönliche Bildstrecke auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account. Auf einem der Schnappschüsse ist noch eine dritte Person zu sehen, die vertraut mit den Zwillingen im Auto posiert und neben Lisa sitzt. Wie die «Bild» berichtet, handelt es sich bei dem Mann um das Herzblatt der 20-Jährigen. Der bisher Unbekannte soll gemäss der deutschen Zeitung Jonas heissen, 26 Jahre alt sein und bereits seit einiger Zeit der Mann an der Seite der Tiktokerin sein.

«Lisa, dein Verlobter ist heiss»

Die Influencerin hat die Spekulationen bisher nicht bestätigt. Dennoch sind die Fans in den Kommentaren überzeugt, dass es sich beim 26-Jährigen um den Liebsten von Lisa handelt. «So witzig, wie Lena im Auto hinten einfach das fünfte Rad am Wagen ist», schreibt etwa eine Userin. Eine andere meint: «Bitte verzeih mir Lisa, aber dein Verlobter ist heiss.»

Ist auch Lena verliebt?

Während Lisa definitiv in festen Händen ist, kursieren Gerüchte um das Liebesleben von Lena. Sie postete erst kürzlich ebenfalls romantische Liebes-Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story. Ein Bild zeigte zwei Hände, die sich halten und am Finger jeweils das gleiche Schmuckstück tragen: einen silbernen Ring mit Mond- und Sternchenmotiven. Auf einem weiteren Foto war Lena an der Seite einer unbekannten Person zu sehen, deren Gesicht mit einem roten Herz-Emoji verdeckt wurde. Viele Fans waren sich sicher: Bei der Gestalt an Lenas Seite könnte es sich um ein Mädchen handeln. Auf Social Media wird die 20-Jährige regelrecht mit Fragen zu ihrer Sexualität überhäuft. Die Influencerin hat sich bisher nicht zu ihrem Liebesleben geäussert.