YB – Luzern - Zeigt YB eine Reaktion auf die Pleite gegen Servette?

Während der FCZ vorne unaufhaltsam weiter von einem Sieg zum nächsten marschiert, kamen die Berner zuletzt ordentlich ins Stocken. Bereits mehrfach in dieser Saison reichte es für die Berner trotz Sturmläufen nicht für mehr als ein Unentschieden. Besonders schwer tun sich die Berner in der Rückrunde. Beinahe jedes zweite Spiel mussten die Berner seit dem Rückrundenstart ein Unentschieden hinnehmen. So auch vor zwei Wochen gegen GC, als sie in letzter Minute den Ausgleich kassierten. Am Dienstag kam nun der nächste Tiefschlag: eine Auswärtspleite bei Servette. Die sonst so produktive Offensive YBs hatte für einmal ordentlich Sand im Getriebe und nichts zu melden. Das war erst die fünfte Niederlage der Saison für die Berner. Damit beträgt der Rückstand auf Zürich nach 24 gespielten Runden bereits 13 Punkte. Damit sind die Berner zwar weiter auf Platz zwei, doch nur zwei Punkte dahinter lauert der FC Basel. Heute heisst es für die Hauptstädter also: Verlieren verboten.