Zwei Berner Oberländer radeln nach Neuseeland

Zwei Berner Oberländer sind am Samstag in Richtung Neuseeland losgeradelt.

Am Samstag um neun Uhr begann für Nicolas Jud (26) und Smilla Anouk Berger (27) das wohl grösste Abenteuer ihres Lebens. Auf ihren Velos wollen die zwei jungen Berner Oberländer 23’000 Kilometer in anderthalb Jahren fahren. Ihr Ziel: Neuseeland.

So frei wie nur möglich

Mit dem Fahrrad seien sie mobil und schnell genug, aber das Erkunden der unterschiedlichen Orte auf dem Weg sei noch möglich. Die beiden haben Geld gespart, die Route geplant, Bücher gelesen und Freunde nach ihren Reiseerfahrungen befragt. Sie rechnen mit einem Budget von 40 Franken pro Tag. «Das wird wohl locker ausreichen», so Jud. Ihre Fahrräder haben die beiden mit mehreren Taschen ausgestattet, in denen sich all ihr Hab und Gut für die kommenden Jahre befindet: Kleidung, Zelt, Campingausrüstung. «Wir wollen so frei wie möglich bleiben, deswegen campen wir, wo es geht», sagt Jud. «Wir werden auch mal in einem Hostel übernachten, einfach, um mal wieder ein Bett zu haben und Wäsche zu waschen.»