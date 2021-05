Beautyprodukte ausmisten und reinigen - so gehts

In den Müll Die wichtigste Ausmist-Regel zuerst: Alles, das älter ist als 18 Monate, kommt weg. Viel länger hält sich nämlich praktisch kein Beautyprodukt. Was dann noch über ist, muss genauer angeschaut werden: Ein kleines Tiegel-Symbol mit einer Zahl daneben verrät, wie lange ein Produkt nach dem Öffnen haltbar ist. Alles, was rund um die Augen aufgetragen wird, hält sich grundsätzlich rund drei Monate, Cremes für das Gesicht etwa sechs. Make-up und Lippenprodukte können ein Jahr lang verwendet werden, Puder-Konsistenzen anderthalb Jahre, dann ist Schluss.

Für Freunde und Familie

Was abgelaufen ist, ist raus? Gut. Jetzt zum Glitter-Lidschatten in Neongrün und dem schwarzen Lippenstift. Was niemals benutzt wird, hat auch keine Daseinsberechtigung in deinem Beautyschrank (sonst wird das garantiert nie was mit dem ästhetischen Schrank-Foto). Statt sie in den Müll zu werfen, werden noch nicht abgelaufene Produkte an Friends oder Verwandte verschenkt. Sind sie noch ungeöffnet, können sie auch gespendet werden. Frauen- und Mädchenhäuser nehmen die Produkte beispielsweise oft dankend an. Am besten anrufen und nachfragen.