Shakira nimmt Abschied von Barcelona: «Zeit für neues Kapitel»

1 / 7 Bye bye, Barcelona! Shakira kehrt der spanischen Metropole den Rücken. Mike Marsland/WireImage Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Milan (10) und Sasha (8) wolle die Latina nach Miami ziehen. GC Images In einem Post auf Instagram findet Shakira emotionale Abschiedsworte: «Danke an alle, die mich dort ermutigt, meine Tränen getrocknet, mich inspiriert haben und mich wachsen liessen.» Instagram/shakira

Darum gehts Shakira nimmt auf Instagram Abschied von ihrer Wahlheimat Barcelona.

Wo genau sie hinziehen wird, ist unbekannt. Allerdings sollen ihre beiden Söhne bereits am 11. April eine neue Schule in Miami besuchen.

Doch ihr Ex Gerard Piqué ist alles andere als begeistert. «Er ist nicht damit einverstanden, dass die Kinder das Schuljahr nicht in Barcelona beenden», so eine Quelle.

Shakira hat sich mit emotionalen Worten von ihrer Wahlheimat Barcelona verabschiedet. «Heute beginnen wir ein neues Kapitel», meint die 46-Jährige in einem Instagram-Post. Sie habe sich in Barcelona niedergelassen, um ihren Kindern Stabilität zu geben. Diese Stabilität wolle sie ihnen nun in einer anderen Ecke der Welt geben.

Doch einen weiteren Seitenhieb gegen ihren Ex lässt sich die Kolumbianerin nicht nehmen. So gelte ihr Dank der Stadt Barcelona, «in der ich gelernt habe, dass Freundschaft zweifellos länger hält als Liebe. Danke an alle, die mich dort ermutigt, meine Tränen getrocknet, mich inspiriert haben und mich wachsen liessen», so Shakira.

Gerard Piqué ist sauer auf Shakira

Anfang März wurde vor Gericht entschieden, dass die Sängerin mit ihren Kindern Barcelona verlassen darf. Doch nicht jedem schmeckt der Umzug von Shakira. So ist ihr Ex und Vater ihrer Kinder, Gerard Piqué, sauer darüber. Wie «The Sun» berichtet, soll Shakiras Anwältin nun mit dem ihres Ex-Partners in Verbindung getreten sein, um ihn über den baldigen Umzug in die USA zu informieren.

Doch obwohl Piqué bereits wusste, dass Shakira mit ihren gemeinsamen Kindern wegziehen möchte, soll er laut einem Insider dennoch sauer sein: «Er ist sehr verärgert, weil man ihm sehr wenig Zeit gelassen hat.» Weiter sollen die beiden Jungs bereits am 11. April in Miami eine neue Schule besuchen. Ein weiterer Punkt, womit der Ex-Fussballer seine Probleme habe. «Er ist nicht damit einverstanden, dass die Kinder das Schuljahr nicht in Barcelona beenden», so die Quelle.

Erst kürzlich äusserte sich Piqué gegenüber der spanischen Tageszeitung «El Pais» zur Trennung von Shakira und dazu, welche Rolle er erziehungstechnisch einnehmen möchte. «Jeder hat die Verantwortung, zu versuchen, das Beste für seine Kinder zu tun», meint er und ergänzt: «Es geht darum, sie zu beschützen. Das ist die Aufgabe aller Eltern mit Kindern. Darauf konzentriere ich mich und das ist meine Aufgabe als Vater.»

Findest du Shakiras Umzug berechtigt? Ja, so kann sie ein neues Leben beginnen. Geht so. Das Ende des Schuljahres der Kinder hätte sie noch abwarten können. Sie hätte schon eher wegziehen sollen.

Shakiras Wohnort noch unklar

Wohin Shakira und die beiden Kinder Milan (10) und Sasha (8) ziehen werden, ist nicht bekannt. Jedoch soll der Plan sein, in Miami, im Bundesstaat Florida, zu leben. Dort soll die Familie der Sängerin leben. Shakira lebte mit ihrer Familie lange Jahre in Barcelona. Bis vergangenen Juni war sie mit Fussballer Gerard Piqué liiert. Nach zwölf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern trennte sich das Paar. So soll Piqué ihr mit seiner aktuellen Freundin Clara Marti (23) fremdgegangen sein.

Ein weiterer Grund für den Umzug könnten auch die Vorwürfe der Steuerhinterziehung sein. So eröffnete eine Richterin in Barcelona vergangenen September formell den Prozess gegen Shakira. Die Sängerin wird beschuldigt, zwischen 2012 und 2014 rund 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten und eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro gegen die «Hips Don’t Lie»-Interpretin.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.