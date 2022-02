WM-Playoffs für Katar – «Zeit zum Handeln!» – Polen boykottiert WM-Quali-Spiel gegen Russland

1 / 3 Die polnische Fussballnationalmannschaft will Ende März nicht gegen Russland um ein WM-Ticket in Katar spielen. imago images/Newspix «Im Zusammenhang mit der Eskalation, der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine wird die polnische Nationalmannschaft kein Playoffspiel gegen das russische Team spielen», schreibt Verbandspräsident Cezary Kulesza auf Twitter. REUTERS Vonseiten der Fifa gab es bisher noch keine Signale. Präsident Gianni Infantino sagte am Donnerstag: «Wir sind dabei, die Lage zu analysieren. Im Moment ist es so, dass wir die Lage weiter beobachten.» REUTERS

Darum gehts Die Sportwelt reagiert auf die Situation in der Ukraine.

Ende März würde Polen gegen Russland um ein WM-Ticket in Katar spielen.

Der polnische Verband will dieses Playoff-Spiel nun aber boykottieren.

In den europäischen Playoffs zur WM-Endrunde in Katar werden Ende März drei Tickets vergeben. In einem Halbfinal-Weg hätte Polen am 24. März in Russland antreten sollen. Der polnische Fussball-Verband PZPN will mit seinem Nationalteam in den WM-Playoffs gegen Russland aber nicht antreten. «Schluss mit Worten, es ist Zeit zum Handeln!», twitterte Verbandspräsident Cezary Kulesza am Samstag. «Im Zusammenhang mit der Eskalation, der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine wird die polnische Nationalmannschaft kein Playoffspiel gegen das russische Team spielen. Das ist die einzige anständige Entscheidung.» Man führe Gespräche mit den Verbänden Schwedens und Tschechiens, um dem Weltverband Fifa eine gemeinsame Stellungnahme zu präsentieren.

«Das ist die richtige Entscheidung! Ich kann mir nicht vorstellen, ein Spiel gegen das russische Nationalteam in einer Situation zu spielen, wenn die bewaffnete Aggression in der Ukraine weiter geht», schreibt der polnische Bayern-Star und Weltfussballer Robert Lewandowski dazu. «Russische Fussballer und Fans sind nicht dafür verantwortlich, aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert.»

Auch Ukraine noch dabei

Zuvor hatten die Verbände aus Polen, Schweden und Tschechien ihre Weigerung zur Austragung der WM-Playoffs in Russland angekündigt. Kämen die Russen nach dem Halbfinal gegen Polen in den Final, wären dort am 29. März Schweden oder Tschechien der Gegner. Die Ukraine spielt in ihrem Halbfinal am 24. März in Schottland.

Die Fifa hatte am Donnerstag zunächst keine Konsequenzen gezogen. Fifa-Präsident Gianni Infantino äusserte sich nach einer Council-Sitzung des Weltverbands: «Wir sind in Kontakt mit den Verbänden, die diese Qualifikationsspiele noch austragen müssen. Mit dem russischen Verband und den anderen. Wir sind dabei, die Lage zu analysieren. Im Moment ist es so, dass wir die Lage weiter beobachten.» Das Council-Bureau, der Ratsausschuss der Fifa, werde sich der Frage annehmen «und wird Entscheidungen treffen, sobald es nötig ist».

Uefa und Formel 1 haben bereits reagiert

Dass die Fifa sich nur vier Jahre nach der Weltmeisterschaft in Russland schwertut mit Konsequenzen, ist wenig überraschend. Ganz anders sieht das bei anderen Sportverbänden aus. Die Uefa hat etwa bereits reagiert und den Champions-League-Final von der russischen Stadt St. Petersburg nach Paris verschoben. Wie die englische «Times» berichtet, verhandelt die Uefa gar über ein Ende der Zusammenarbeit mit dem russischen Grosssponsor Gazprom. Der Gasriese bezahlt für seine Präsenz bei den europäischen Pokalwettbewerben Schätzungen zu Folge zwischen 40 und 50 Millionen Franken – pro Jahr.

Für die Formel 1 ist ein Grand Prix in Russland 2022 ebenfalls «unmöglich». Deshalb soll in Sotschi nicht gefahren werden.

Der Schweizer Fifa-Präsident Gianni Infantino mit Wladimir Putin. REUTERS