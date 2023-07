Transfer: Zeki Amdouni verlässt FC Basel Richtung Premier League

Neue Herausforderung für Zeki Amdouni. Der Nati-Shootingstar verlässt den FC Basel per sofort und wechselt nach England. Bei Premier-League-Aufsteiger Burnley unterschreibt der 22-jährige Stürmer einen Fünfjahresvertrag und soll den Baslern rund 18 Millionen Franken Ablöse einbringen. Offiziell bestätigt haben die Clubs jene Summe jedoch bislang noch nicht. Beide Clubs geben den Wechsel des Schweizers am Mittwochmorgen bekannt. Besonders kreativ ist dabei das Vorstellungsvideo Burnleys: Die Engländer verkünden den millionenschweren Transfer mit einem «Teletubby-Clip», bei dem Amdouni auf dem Bauch eines Teletubbies zu Wort kommt. «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und freue mich, für Burnley zu spielen», erklärt der Genfer dabei.

Trainer Kompany wollte Amdouni unbedingt

Mit 18 noch in der 1. Liga

Für Amdouni ist der Transfer in die stärkste Liga der Welt die bisherige Krönung seiner Karriere. Mit 13 Jahren bei Heimatclub Servette für als nicht gut genug befunden, kickte der gebürtige Genfer noch als 18-Jähriger für Etoile Carouge in der 1. Liga. Dann hinterliess er erst bei Stade Lausanne-Ouchy und später bei Lausanne-Sport erste Spuren im Schweizer Profifussball.

So richtig durchgestartet ist der eher introvertierte Angreifer dann nach seinem Wechsel zum FC Basel im letzten Sommer. Zeigte er in der Hinrunde 2022/2023 bereits vielversprechende Ansätze, entwickelte er sich in der Rückrunde zum Torgarant für die Basler und auch für die Schweizer Nationalmannschaft. Für das Team von Murat Yakin schoss er in seinen bisherigen fünf Länderspielen fünf Tore.