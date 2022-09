«De Hertist Energy»: Social-Media-Star Zeki bringt mit Aldi Suisse einen eigenen Energy-Drink

«Nach dem Erfolg mit der Sucuk-Wurst will ich nun meine Linie an Produkten unter dem Label Zeki’s Original weiter ausbauen. Ein Energy-Drink passt perfekt in die Zielgruppe, weitere Produkte sollen folgen», sagt der Comedian zu 20 Minuten. In Deutschland gebe es viele Künstler, die eigene Produkte herausbringen. «Ich will zeigen, dass das auch in der Schweiz geht», so Zeki.