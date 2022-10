Lustig oder Gewaltaufruf?: Zeki «überfährt» in Video Aktivistinnen mit LKW – und löst heftige Kontroverse aus

In dem Video überfährt der Basler Comedian in der Rolle des Lastwagenchauffeurs Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland.

Zeki überfährt angeblich Klimaaktivistinnen

Breiter Zuspruch – «die beste Lösung aller Zeiten»

«Mit schwarzem Humor hat das nichts zu tun»

Das Video erinnert an die Aufnahmen vom 12. Oktober, als bei einer Strassenblockade in Bern ein Lastwagen fast mehrere Aktivistinnen und Aktivisten überfährt. Auch deshalb kann Cécile Bessire, Sprecherin von Renovate Switzerland, nicht über das Video lachen. «Zeki ruft zu tödlicher Gewalt gegen seine Mitbürger und Mitbürgerinnen auf.» Mit schwarzem Humor habe das nichts mehr zu tun. «Wir sind es gewohnt, dass sich Personen über die Blockaden aufregen, doch das ist das erste Mal, dass jemand mit einer derart grossen Reichweite eine so klare Anfeindung an uns schickt.»