Zelda: Fünf Tipps für Zelda Tears of the Kingdom

Das neue Nintendo-Game begeistert schon in den ersten Tagen Millionen von Fans. Wenn auch du darunter bist, können dir diese Tipps dabei helfen, die riesige Welt von «Zelda: Tears of the Kingdom» zu erkunden.

Tears of the Kingdom :

Tears of the Kingdom : Mit diesen Tipps kommst du besser durch das brandneue Zelda-Spiel

Im neuen Zelda-Game Tears of the Kingdom sieht Hyrule so aus. 20min/pst

Darum gehts Am 12. Mai veröffentlichte Nintendo ihr neues Zelda-Game.

Tears of the Kingdom ist sehr ähnlich wie der Vorgänger Breath of the Wild.

Doch es gibt eine noch grössere Welt zu erkunden, neue Fähigkeiten und viel mehr Gegenstände.

Die Vorfreude war gross, und so schnell und oft hat sich noch kein Nintendospiel verkauft: Innerhalb der ersten drei Tage wurde das Abenteuer-Game «Zelda: Tears of Kingdom» für die Switch mehr als zehn Millionen mal erworben. Das Spiel ähnelt stark dem beliebten Vorgänger Breath of the Wild, doch die Welt ist grösser, man kann sowohl den Himmel als auch Höhlen zusätzlich erkunden, es gibt mehr Quests, mehr und unterschiedliche Gegner und mehr Gegenstände. Deshalb liefern wir euch ein paar Tipps, mit denen du besser durchs Game kommst.

So erhältst du den Parasegler auch in Tears of the Kingdom

Manch einem ist es wohl zu Beginn des Spiels so gegangen: Man springt von einem Felsen, möchte den Parasegler benutzen, bemerkt, dass man gar keinen hat und fällt zu Boden. Um den Gleiter zu bekommen, müsst ihr jedoch einfach etwas länger der Hauptquest folgen. Wenn ihr vom Himmel zur Erde gereist seit, müsst ihr euch zum Spähposten begeben, wo ihr zu «Holm» beim Schloss geschickt werdet. Danach kehrt ihr zum Spähposten zurück und bekommt den Gleiter. Es empfiehlt sich, den Segler zu holen, bevor man Hyrule auf eigene Faust erkundet. Einerseits erleichtert er das Reisen, andererseits ist die Angewohnheit aus Breath of the Wild, einfach von einem Berg zu springen, nicht so einfach abzulegen, wie vielleicht angenommen und man ärgert sich immer wieder, wenn Link dann ungebremst in die Tiefe stürzt.

Spielst du Tears of the Kingdom? Ja, habe es gleich am Release-Day gekauft! Ja. Nein, aber ich möchte es auf jeden Fall noch kaufen. Nein, es interessiert mich nicht. Ich weiss noch nicht. Ich will nur die Antworten sehen.

Nutz die Synthese-Fähigkeit kreativ

Mit der Synthese-Fähigkeit lassen sich viele Items miteinander kombinieren. So kann man nicht nur Waffen verbessern, indem man beispielsweise Steine oder Monsterteile mit ihnen verbindet, sondern auch Fortbewegungsmittel. Anstatt einen Minenwagen auf die Schienen zu stellen und dann hineinzuspringen, kann man den Wagen auch einfach mit einem Schild verbinden und dann darauf fahren, wie auf einem Skateboard.

Ebenfalls mit deinem Schild verbinden kannst du Bomben. Wenn Link den Schild dann vor sich hält und von Gegnern angegriffen wird, verletzt die Explosion die Gegner, doch der Schild schützt Link und er bleibt unverletzt.

Friere Pferde ein, um sie einfacher zu fangen

Wenn du nicht die Geduld hast, dich an Pferde heranzuschleichen, und das Risiko, dass sie dich dabei verletzen, nicht eingehen möchtest, gibt es einen einfacheren Weg. Verbinde einen Pfeil mit einem weissen Schleim-Gelee und schiesse diesen auf das Pferd. Dann kannst du neben dem Pferd darauf warten, bis es sich wieder bewegt und in genau dem Moment aufsteigen.

So lässt sich fast jeder Gegenstand in einen Lift verwandeln

Wenn du eine Wand nicht hochklettern kannst, weil sie zu hoch oder rutschig ist, kannst du Bretter, Baumstämme oder Ähnliches in einen Lift verwandeln. Hebe den Gegenstand mit der Ultra-Hand-Fähigkeit hoch und lege ihn wieder ab. Stelle Link dann darauf und aktiviere die Zeitumkehr-Fähigkeit. Dadurch steigt der Gegenstand wieder in die Luft und Link mit ihm. Das gleiche Prinzip funktioniert auch, um Flüsse oder Abgründe zu überqueren, indem man den Gegenstand nicht nach oben, sondern über den Fluss oder Abgrund und wieder zurück bewegt.

So friert Link auch in kalten Regionen nicht

Ist man in einer kalten Region, hat man nicht passende Kleidung und möchte keine kälteresistente Gerichte essen, muss man lediglich eine mit einem Rubin verbundene Waffe auf sich tragen und Link friert nicht. Dieser Twitter-User macht es vor: