Putsch in Gabun: Militär verkündet «Ende des derzeitigen Regimes»

Am Mittwochmorgen hat das Militär in Gabun die Absetzung des derzeitigen Regimes verkündet, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldet. Der mögliche Putsch kommt nach den umstrittenen Präsidentenwahlen am Samstag.

Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba strebt seine dritte Amtszeit an und will damit die mehr als 50 Jahre währende Herrschaft seiner Familie in dem Land fortsetzen, dessen Bevölkerung trotz Öl-Reichtums zu einem grossen Teil in Armut lebt. Ali Bongo übernahm das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte.