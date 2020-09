«Weil die Netze der MIB und der Zentralbahn in Meiringen aneinandergrenzen, macht eine Übergabe an die Zentralbahn Sinn», teilte die Zentralbahn am Freitag mit.

Die Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) verbindet die beiden Orte Meiringen und Innertkirchen im Haslital. Sie gehört zum öffentlichen Schienennetz der Schweiz und erschliesst die touristisch beliebte Aareschlucht. Nun habe sich die heutige Betreiberin, die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), entschieden, die MIB per 1. Januar 2021 an die Zentralbahn mit Sitz in Stansstad NW zu verkaufen. Als Gründe gibt die heutige Betreiberin unter anderem die wachsenden regulatorischen Vorgaben und den Aufwand für den Betrieb der Bahn an. «Da die Netze der MIB und der Zentralbahn in Meiringen aneinandergrenzen, macht eine Übergabe an die Zentralbahn Sinn», teilten die beiden Unternehmen am Freitag weiter mit.