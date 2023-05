Detailhändler: Zentrale Supermarkt-Einheit – Migros organisiert sich neu

Migros-Logo an der Löwenstrasse in Zürich im April 2023.

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat am Donnerstag in einer Sitzung entschieden, das Supermarktgeschäft neu in einer eigenständigen, zentral gesteuerten Gesellschaft zu führen. Bis zum 24. Mai befinden allerdings noch die Verwaltungen der zehn regionalen Genossenschaften darüber.