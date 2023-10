Zentralschweiz: Achtung, Bandansagen! – Polizei warnt

In den letzten Tagen gingen bei den Polizeikorps der Zentralschweiz zahlreiche Meldungen von telefonischen Betrugsversuchen mittels einer neuen Masche ein. Am Telefon täuscht eine Bandansage vor, der Anruf wäre von der Polizei. Eine meist Englisch sprechende Computerstimme erklärt, dass ein Problem besteht und die angerufene Person dringend handeln muss.

Es werden willkürliche Telefonnummern angezeigt

Am Band wird der Angerufene dazu aufgefordert, eine Ziffer auf dem Telefon zu drücken. So wird man mit einer Person verbunden, die vorgibt, von der Polizei zu sein. Diese versucht, mit einer frei erfundenen Geschichte an sensible und persönliche Daten zu kommen, oder es wird nach einer Übergabe von Geld und Wertsachen verlangt. In den meisten Fällen erfolgen die Anrufe scheinbar von Mobiltelefonnummern aus der Schweiz. «Erfahrungsgemäss nutzen die Kriminellen für die Kommunikation dazu die Internettelefonie, weshalb es möglich ist, willkürlich Rufnummern anzeigen zu lassen», wie die Korps weiter mitteilen.