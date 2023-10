Too Good To Go hat eine landesweite Rangliste erstellt, die zeigt, in welchen Kantonen in der Schweiz die meisten Lebensmittel vor dem Güselkübel bewahrt werden konnten. In der Zentralschweiz hat Zug die Nase vorne.

Zentralschweiz : In Zug sind 50’000 Päckli Lebensmittel und in Luzern 117’000 gerettet worden

Darum gehts Too Good To Go hat ein schweizweites Ranking gemacht, das zeigt, in welchen Kantonen die meisten Lebensmittel vor dem Abfall gerettet werden konnten.

Too Good To Go hat sich auch in der Zentralschweiz etabliert.

Ein Teil des Erfolgs könnte sein, dass der Überraschungseffekt die Einkäufe spannend macht.

Too Good To Go hat eine landesweite Rangliste erstellt, die zeigt, in welchen Kantonen die meisten Lebensmittel vor Verschwendung bewahrt wurden. Spitzenreiter ist Basel-Stadt, gefolgt von Zürich. Auf dem dritten Platz ist erstmals die Zentralschweiz vertreten, mit dem Kanton Zug, in dem während eines Jahres 50’000 Päckli aus 110 Partnerbetrieben gerettet werden konnten. Zug liegt vorne, weil die geretteten Überraschungspäckli pro Kopf berechnet werden. Das ist auch der Grund, warum Luzern trotz 117’000 Päckli aus 300 Partnerbetrieben erst auf dem elften Platz landet. Anlass für das Ranking war der Welttag gegen Lebensmittelverschwendung, der Ende September stattgefunden hatte.

Ziel ist, noch mehr Lebensmittel vor dem Abfall zu retten

Pressesprecherin Elisabeth Strasser, sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass Too Good To Go tatsächlich in jedem einzelnen Kanton in der gesamten Schweiz vertreten ist. Wie aber die Auswertung zeigt, gibt es klare Unterschiede zwischen den Kantonen. Too Good To Go ist seit rund fünf Jahren in der Schweiz. Trotz ihrer bereits grossen Präsenz wollen sie in Zukunft noch mehr Lebensmittel retten. Erreichen möchten sie ihr Ziel unter anderem mit Informationen auf ihren Social-Media-Plattformen. Strasser sagt: «Auf Instagram gibt es immer wieder Tipps und Tricks, wie man die geretteten Lebensmittel weiterverarbeiten kann, um möglichst zu verhindern, dass diese schlussendlich doch noch im Abfall landen.»

Laut Strasser gibt es auch immer mehr Userinnen und User. Wachstum ist nicht nur bei den Verbrauchern angesagt, sondern auch bei den Betrieben, die ihre Lebensmittel anbieten. Momentan sind es nämlich bereits über 7300 Partnerbetriebe in der gesamten Schweiz, wie die «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel) berichtete. Darunter sind auch grosse Unternehmen zu finden wie etwa Coop und Migros, die ihre Produkte in Form von «Überraschungspäckli» verkaufen.

Sehr beliebt sind Päckli vom Bäcker

Einen bestimmten Spitzenreiter unter den verschiedenen Angeboten gibt es nicht. Ob Bäckereien, Restaurants oder Supermärkte: «Die Angebote sind bunt durchmischt. Sehr beliebt sind Päckchen mit Brot, aber es gibt kein Segment, das besonders heraussticht», sagt Strasser weiter. Vermutlich helfe auch der Überraschungseffekt, dass den Einkauf umso aufregender und spannender mache. Laut Strasser ist es der Marke Too Good To Go wichtig, «dass jedes gerettete Päckli, welches nicht in der Mülltonne landet, einen Impact auf die Klimakrise hat.»

Alle Lebensmittel sind gesundheitlich unbedenklich zu geniessen

Um Lebensmittelverschwendung zu minimieren, können User und Userinnen von Too Good To Go mit der App jeweils ein sogenanntes «Überraschungspäckli» erwerben. In diesem Paket sind unterschiedliche Lebensmittel von Geschäften und Restaurants, welche sie am nächsten Tag nicht mehr verkaufen dürfen. Die Lebensmittel sind alle aus gesundheitlichen Gründen unbedenklich geniessbar und werden meist zu einem Drittel des ursprünglichen Preises verkauft.

