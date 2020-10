Maskenpflicht und Verbote

Zentralschweizer Kantone haben bereits Massnahmen beschlossen

In der Zentralschweiz sind am Freitag fast 400 neue Coronafälle registriert worden. Der Kanton Luzern hat die Schrauben angezogen und für Arbeitsplätze und Autofahrten strengere Vorgaben zum Maskentragen erlassen. Ferner müssen die Beizen um 23 Uhr schliessen.

In Luzern nahm die Zahl der Coronafälle um 184 auf 2854 zu. Der Regierungsrat erliess Sofortmassnahmen, um den direkten Kontakt zwischen den Menschen zu reduzieren. Vermehrt gilt bei der Maske die Pflicht und nicht mehr die Freiwilligkeit, so am Arbeitsplatz in Innenräumen oder auch bei privaten Autofahrten.