Mitarbeitende im Ausseneinsatz sollen so die Möglichkeit erhalten, während der Mittagszeit in einem Innenraum eine warme Verpflegung zu sich zu nehmen.

Restaurants in den Kantonen Uri, Zug, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Luzern dürfen den Betrieb als Kantine für Mitarbeitende im Aussendienst aufnehmen. (Symbolbild)

Nachdem das BAG Ende Februar den Kantonen die Möglichkeit für Restaurants als Betriebskantinen zu öffnen eingeräumt hat, dürfen nun die Restaurationsbetriebe in allen Zentralschweizer Kantonen ihre Türen für Mitarbeitende im Aussendienst öffnen; dies teilen die Kantone mit. Zugang zu einer warmen Mahlzeit über Mittag in einem Innenraum haben allerdings nur Berufstätige aus dem Landwirtschaftssektor, Handwerker, Bau- und Strassenarbeiter sowie Mitarbeitende aus dem Montageservice, heisst es in den Mitteilungen der Kantone.