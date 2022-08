Conference-League-Quali: FCB nach 18 Sekunden beinahe schon 0:1 hinten

Es läuft noch nicht bei Neo-Coach und Clublegende Alex Frei und seinem FCB. Aus den bisherigen vier Pflichtspielen schaute nur ein Sieg heraus – gegen die Halbprofis vom Crusaders FC. Andererseits gab es auch noch keine Niederlage. Zwei Unentschieden stehen in der Liga zu Buche. Trotzdem zu wenig für die hohen Ansprüche in Basel. Es folgt nun bereits etwas wie die Woche der Wahrheit: Zwischen den beiden Duellen in der Conference Quali kommt es am Sonntag zum Topspiel gegen YB.