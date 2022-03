Grenchen SO : Zerkratzte Motorhauben – Krähen treiben Autolenker zur Weissglut

Beim Velodrome in Grenchen sorgen Krähen immer wieder für Schäden an Autos und Gebäuden. Nun hat der Jagdaufseher ein erstes Mal interveniert.

Als Rick Flückiger letzte Woche zu einem Auto auf dem Badi-Parkplatz in Grenchen zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung: Die Motorhaube seines schwarzen Seat Leon Cupra war völlig zerkratzt. Im ersten Moment dachte der 29-Jährige an eine Katze, dann aber erinnerte er sich, dass er in der Vergangenheit wiederholt Rabenvögel auf den Dächern parkierter Fahrzeuge beobachten konnte. «Als ich schliesslich sah, dass auch Dach und Seitentür in Mitleidenschaft gezogen wurden, war mir klar: Da müssen Krähen am Werk gewesen sein.» Flückiger muss seinen Seat, den er gewissenhaft pflegt und häufig wäscht, nun einer Politur unterziehen. Er geht von einer Schadenssumme von mindestens 500 Franken aus. «So etwas regt mich auf: Ich muss für etwas zahlen, für das ich gar nicht schuld bin.»