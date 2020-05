Zermatt aus einer neuen Perspektive erleben

Zermatt ist eine der bekanntesten Touristendestinationen in der Schweiz. Beat und Heinrich Summermatter möchten nun den Besuchern den Bergort aus einer ganz anderen Perspektive zeigen.

Während zwei Tagen führen die Brüder die Gäste durch das Dorf. Dabei lernen die Besucher Ecken und Plätze des Dorfes kennen, die den Touristen sonst verborgen bleiben. Die beiden Zermatter begleiten sie in die verschiedenen Siedlungen, erzählen ihnen von früher und heute, von Pionieren und Kutschern, Bergen und Lawinen, Burgen und Bürgern, Kirchen und Kapellen, Wasser und Bier. Um das Erlebnis komplett zu machen, haben die Besucher die Möglichkeit am «aabusitz» teilzunehmen. An einer Art Stammtisch kommen sie in geselliger Runde ins Gespräch mit verschiedensten Leuten: mit Hüttenwarten, Bergführern, Hoteliers, Verkäufern und vielen mehr.