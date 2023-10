Zermatt: Behörden bestätigen, dass Gletscher-Strecke illegal ist

Hier sollen auf dem Theodul-Gletscher in wenigen Wochen die Ski-Stars um Bestzeiten fahren.

Die Baukommission des Kantons Wallis gibt am Dienstag bekannt: Die Strecke der Abfahrt ums Matterhorn ist illegal . Die Organisatoren der Zermatt/Cervinia-Rennen haben damit kein Recht mehr, die von der Walliser Kantonalen Baukommission (CCC) genehmigten Anlagen ausserhalb des Skigebiets zu nutzen.

Das Verbot wurde am Dienstagmorgen vom CCC ausgesprochen, obwohl der Zugang zum Theodul-Gletscher aufgrund der Wetterbedingungen noch nicht möglich war. Sie wolle den Grundriss mit eigenen Augen ansehen, um geometrische Vermessungen durchzuführen. Die kantonale Kommission geht aktuell davon aus, dass die Lektüre des Plans bereits zeigt, dass ein «sehr kleiner Bereich» der Strecke ausserhalb des Gebiets liegt.

Korrekturen werden vorgenommen

Ausserdem sei es dem Organisationskomitee ein Anliegen, dass die Ortsschau der Baukommission so schnell wie möglich stattfinde, damit Klarheit herrsche. «Wir respektieren das Gesetz», heisst es vonseiten LOC. Weitere Auskünfte würden nicht erteilt, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.

«Nichts zu verbergen»

Weiter fühlte sich der Zermatter OK-Chef ungerecht behandelt. «Man macht uns zum Sündenbock! Wo ist die Verhältnismässigkeit?» Für Olympia in China seien ganze Skigebiete aus dem Boden gestampft und in Katar neue Fussballstadien gebaut und hinunter klimatisiert worden. «Und da sagt niemand was, aber auf uns hackt man herum?»